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«Погоды Леброн не сделает». Генменеджер клуба НБА о переходе Джеймса в «Филадельфию»

Генменеджер клуба НБА из Западной конференции поделился своим мнением о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию».

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