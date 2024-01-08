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Театр абсурда

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Украинцы потребовали сбить российский пассажирский самолет "в небе" над Украиной

Украинцы потребовали сбить российский пассажирский самолет "в небе" над Украиной

Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о том, что украинцы массово потребовали сбить российский пассажирский самолет, который мониторинговый ресурс по ошибке указал летящим в небе над Украиной.

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Комментарии
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Нина Грекова
Вы (хохлы)... дебилы не подумали, ведь и Украину можно с землёй сравнять ... и думать некому будет.
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17 час.
АК
Александр Киевская Русь
Что за ерунда!  Не было опросов населения, эта дурость,  что Украина должны сбивать российские самолеты над небом Украины ,придумана автором-провокатором.
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16 час.
Михаил Фадеев
Врешь суко, их все меньше! Но, судя по твоей реплике, пока попадаются.
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8 час.

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