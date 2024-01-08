Украинцы потребовали сбить российский пассажирский самолет "в небе" над Украиной

Нина Грекова Вы (хохлы)... дебилы не подумали, ведь и Украину можно с землёй сравнять ... и думать некому будет.

АК Александр Киевская Русь Что за ерунда! Не было опросов населения, эта дурость, что Украина должны сбивать российские самолеты над небом Украины ,придумана автором-провокатором.