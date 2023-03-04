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Ассоциация олимпийских комитетов Африки поддерживает участие россиян в Олимпийских играх

Ассоциация олимпийских комитетов Африки поддерживает участие россиян в Олимпийских играх

РИАМО - 4 мар. Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки отметили, что они выступают за участие российских спортсменов и белорусов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщает ТАСС.

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