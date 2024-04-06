Ну что за день????😱 Очередное дорожно-транспортное происшествие в городе: на пересечении пер. П.Лумумбы и Казачий произошло массовое ДТП: дорогу не поделили три автомобиля.
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Ну что за день????😱 Очередное дорожно-транспортное происшествие в городе: на пересечении пер. П.Лумумбы и Казачий произошло массовое ДТП: дорогу не поделили три автомобиля.