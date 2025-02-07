Рамос взял 93-й номер в Мексике – в честь той самой минуты финала ЛЧ

Великий момент из 2014-го. Марсело только закончил, а вот Серхио Рамос по-прежнему в деле: подписал контракт с мексиканским клубом «Райадос Монтеррей» – и взял 93-й номер в честь великой минуты в «Мадриде».
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