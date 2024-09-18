Иркутские истории. Драма с начинкой из водевиля

«И ещё: в большом горе, как и в большой радости объединялись и ложи, и галерка, и сцена. Когда на Байкале погибло около двухсот человек, возвращавшихся с рыбных промыслов, господа артисты играли в пользу семей погибших, и зрители делали большие пожертвования».
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