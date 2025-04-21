Мощные магнитные бури накроют Землю на три дня

В конце апреля на Землю из-за огромной корональной дыры на Солнце обрушатся мощные магнитные бури.На Солнце образовалась огромная корональная дыра, из-за которой Землю ждёт череда мощных магнитных бурь в ближайшие дни.
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