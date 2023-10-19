В Иванове задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована преступная деятельность жительницы областного центра, 1985 года рождения, которая за криминальное вознаграждение от имени Интернет-магазина по продаже наркотиков оборудовала тайники-закладки с разными видами запрещенных веществ на территории города Иваново и Ивановской области.
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