«Молодежь побеждает?» Итоги первого дня стартового этапа СМП РСКГ-2024

«Молодежь побеждает?» Итоги первого дня стартового этапа СМП РСКГ-2024Марат Даминов / СМП РСКГ64 участника чемпионата и Кубка России приехали в столицу Чеченской Республики, чтобы открыть очередной сезон Российской серии кольцевых гонок – самых статусных соревнований страны, промоутером которых выступает SMP Racing.
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