Бельский рыбзавод в Иркутской области установил рекорд по количеству икры, заложенной на инкубацию

В Иркутской области Бельский рыбоводный завод бьет рекорды. В этом году предприятие впервые за целых 55 лет заложило больше 50 миллионов штук икры пеляди, которую вырастят и потом выпустят в водоемы региона.
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