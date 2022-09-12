Русская весна

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В Венгрии назвали проигравшего в украинском конфликте

В Венгрии назвали проигравшего в украинском конфликте

Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам, Будапешт мог бы поделиться опытом восстановления после поражений, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

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