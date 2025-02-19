Трамп распорядился уволить всех федеральных прокуроров «эпохи Байдена»

Распоряжение освободить от занимаемых должностей всех федеральных прокуроров, назначенных при администрации экс-президента США Джозефа Байдена дал министерству юстиции действующий американский лидер Дональд Трамп.
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