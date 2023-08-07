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  • Ирина Бурашникова
    Какая же  тварь все это  написала ...ЧВК.....Не покает...
  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Их нужно не валить, а судить! И выполнить постановление суда прилюдно на площади, с участием телевидения! У хохлов см...Зеленская назвала...
  • Нина Синельникова
    Автор очень усердно замаливает прежние грехи, когда он, числясь в ВШЭ, искусно,не переходя грани, поливал властиЧВК.....Не покает...

ЧВК.....Не покается и не принесёт извинение русскому солдату и офицеру...

ЧВК.....Не покается и не принесёт извинение русскому солдату и офицеру...

На финальном этапе завершающегося бесславно украинского наступления (длившегося более 2 месяцев), надо признать один факт: все это время наступление отражала армия России - ВС РФ.

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Мариуполь за сколько дней взяли? Там были ЧВК? А Артемовск за сколько с присутствием ЧВК? Ложь пригожина еще ему выльется боком!
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5 час.
НС
Нина Синельникова
Автор очень усердно замаливает прежние грехи, когда он, числясь в ВШЭ, искусно,не переходя грани, поливал власти
Ответить
1 час.
Ирина Бурашникова
Какая же  тварь все это  написала ...
Ответить
51 мин.

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