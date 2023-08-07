На финальном этапе завершающегося бесславно украинского наступления (длившегося более 2 месяцев), надо признать один факт: все это время наступление отражала армия России - ВС РФ.
ЧВК.....Не покается и не принесёт извинение русскому солдату и офицеру...
Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Мариуполь за сколько дней взяли? Там были ЧВК? А Артемовск за сколько с присутствием ЧВК? Ложь пригожина еще ему выльется боком!
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5 час.
НС
Нина Синельникова
Автор очень усердно замаливает прежние грехи, когда он, числясь в ВШЭ, искусно,не переходя грани, поливал власти
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1 час.
Ирина Бурашникова
Какая же тварь все это написала ...
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51 мин.
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