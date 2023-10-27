В Mortal Kombat 1 добавили новое жестокое фаталити — в сети показали, как оно выгляд...

В Mortal Kombat 1 добавили новое жестокое фаталити — в сети показали, как оно выглядитВ честь предстоящего Хэллоуина студия NetherRealm добавила в Mortal Kombat 1 уникальное платное фаталити, которое можно приобрести за 1250 кристаллов (около $10).
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