Яннис Адетокумбо вышел в стартовом составе на 1-й матч, набрал 20 очков и 17 подборов

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо вернулся в строй после травмы и вышел в стартовом составе на 1-й матч финальной серии плей-фф НБА против «Финикса» (105:118, 0-1).
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