В Красноярском крае пятую неделю ищут пропавшего при сплаве пенсионера

В Красноярском крае продолжаются поиски 65-летнего Александра А., пропавшего во время сплава по реке Мана.
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