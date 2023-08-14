Страна и люди

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» тремя выстрелами сорвал попытку наступления боевиков

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» тремя выстрелами сорвал попытку наступления боевиков

Подступы к Времевскому выступу - один из самых напряженных участков фронта. Новейший Т-90М при весе почти в 50 тонн, с легкостью огибая холмы и густые заросли, прорывается к огневому рубежу на внушительной скорости, подтверждая свое название.

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