Выдачи «Дальневосточной ипотеки» в 2026 году превысят 331 млрд рублей

Программа «Дальневосточная ипотека» поддерживает рост строительства: за 6 лет объём нового жилья в регионе вырос втрое, а каждая вторая квартира в новостройках покупается с её помощью.
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