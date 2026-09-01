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Царьград

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США нанесли удар по Ирану: более 50 пострадавших на свадьбе

США нанесли удар по Ирану: более 50 пострадавших на свадьбе

Хосейн Керманпур сообщил о более 50 пострадавших в Иране после удара США. В поселке Кухестак атака попала на свадебную церемонию, где погибли несколько человек, включая ребенка.

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