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SUSANIN

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Хоккейная команда «Ижсталь» начнёт новый сезон Чемпионата России ВХЛ 5 сентября

Хоккейная команда «Ижсталь» начнёт новый сезон Чемпионата России ВХЛ 5 сентября

Ижевск. Удмуртия. Новый сезон Чемпионата России ВХЛ для «Ижстали» стартует 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

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