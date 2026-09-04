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Как понять, что фильтр для воды уже пора менять

Фильтр в кувшине может выглядеть совершенно исправным, хотя воду он уже почти не очищает. Ни нормальная скорость потока, ни привычный вкус не гарантируют, что кассета продолжает работать.

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