Как понять, что фильтр для воды уже пора менять

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Фильтр в кувшине может выглядеть совершенно исправным, хотя воду он уже почти не очищает. Ни нормальная скорость потока, ни привычный вкус не гарантируют, что кассета продолжает работать.