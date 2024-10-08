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"Он просит оставить его в покое". Агата Муцениеце рассказала, что сын хочет жить с отцом, а не с ней

"Он просит оставить его в покое". Агата Муцениеце рассказала, что сын хочет жить с отцом, а не с ней

Агата Муцениеце рассказала, что её сын Тимофей не был дома с августа: последние три месяца он живёт с отцом Павлом Прилучным.

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