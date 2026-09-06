Экс-футболист Масалитин: "Зениту" нужна перестройка

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на поражение «Зенита» от московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги, отметив, что петербургскому клубу нужна перестройка«Понятно, что в «Зените» есть кризис.