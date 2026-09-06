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Газета.ру

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Экс-футболист Масалитин: "Зениту" нужна перестройка

Экс-футболист Масалитин: "Зениту" нужна перестройка

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на поражение «Зенита» от московского ЦСКА в матче Российской премьер-лиги, отметив, что петербургскому клубу нужна перестройка«Понятно, что в «Зените» есть кризис.

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