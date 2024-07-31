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Медведев: Пришло время сломать всё к чертовой матери

Медведев: Пришло время сломать всё к чертовой матери

Олимпиада в Париже стала «позором чистой воды», олимпийское движение нужно сломать и создать заново на прозрачных спортивных принципах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Хотелось что бы сначала Димон сделал что нибудь для народ России потому что его Единая Россия препятствует разработки адекватных законов по мигрантам. Хотя бы высказал свою позицию.
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10 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Дима как всегда, отжигает!
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10 час.

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