Медвежий угол

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  • valera48 щербаков
    Оно и видно как ты думаешь шире и смотришь глубже. Ты на цыферки взгляни.Я если у тебя пенсия не того, то это уже тво...Подсказываю Прези...
  • valera48 щербаков
    А как тебе это. Мне в 2005 году назначили пенсию в размере 2999 руб., а теперь она у меня в 9 раз больше. Вот поэтом...Подсказываю Прези...
  • valera48 щербаков
    А ты что тоже в этом мероприятии лично участвовал как делегат от заднеприводных не дружище.Подсказываю Прези...

Подсказываю Президенту главный козырь, чтобы удержаться у власти

Подсказываю Президенту главный козырь, чтобы удержаться у власти

автор - Степановна: пенсия или жизнь Президенту подсказывать трудно, ибо он у нас наимудрейший, к тому же - историк.

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Татьяна Браун
Очередной бред от СтЯпановны. В психушке опять день открытых дверей.
Руслан Техажев
Отдыхает психушка, распустив пациентов по домам!
Сергей Сычев
Интересная логика: смотришь телевизор и начинает опустошаться голова... наоборот же - приходит новая информация, может, ненужная... Анализировать же уметь нужно!
Андрей Бедный
А сейчас не учат анализировать и думать.
Ингерман Ланская
какая печалька для тупых - их не учат думать
Андрей Бедный
Ага, до сих пор не понимаю почему учителя иногда орут на учеников - смысл орать? Он тупой, а не глухой )))
Анатолий Шадрин
«Голодные» раз’ехались в очередной раз по Турциям, Египтам и местным курортам, не успели ещё выходные об’явить. Ни билетов, ни номеров в гостиницах не осталось. Наверное сэкономили на пустых желудках, недоедая.
Olegus
Читая, такое сразу приходит на ум поговорка: "Каждый суслик - агроном!" У автора на лицо признаки нарциссического расстройства. Сейчас вот он начал давать советы Президенту, так не далеко и до палаты №6. Вопрос к автору, если вы такой умный, то почему не в совете директоров Газпрома?
Елена Тихомирова
Полностью согласна с автором.То что происходит многим понятно и лапша слетает с ушей , медленно , но верно. Стыд и позор власть завралась окончательно, преподносят нам все коды , вакцины как благо. Геноцид в стране цветет пышным цветом. Это мое мнение .Страна , победившая фашизм .Мне стыдно перед дедом , погибшим под Ленинградом....
Ингерман Ланская
Большинство Народа работает. и только камуно-либероидная сволочь шастает по нету и несёт хрень про съеденных ёжиков и нищее население на тойотах и бумерах...
валерий двойнишников
100% поддерживаю!
Алексей
Степановна и впрямь доширак не кушает.............геркулесом питается-к ушам не прилипает и мозгов не добавляет.
карюкалов вячеслав
Очередной шедевр.
Сергей Росси
Не ври. Всех кроме Сытина давно убрали. Ты еще Новодворскую пририсуй
Ирина
Забыли благодетеля либерастов и кремлеботов Путина .
карюкалов вячеслав
Здесь есть?
Сергей Росси
Хорошо пошло. Давай еще Василия Шуйского, Марину Мнишек и гетмана Мазепу !
карюкалов вячеслав
А может здесь?
Сергей Росси
Отлично
карюкалов вячеслав
Могу ещё.
Алексей
Новодворская -это глыба по сравнению с этими шавками.
Сергей Росси
Да я тоже могу ))
карюкалов вячеслав
Мда.
Ночной кошмар
Глыба говна...)))
Алексей
Каждый свои горы покоряет.............
Ночной кошмар
:)
mark kapustin
Скорее куча…..
саша дмитренко
только за то что обличала подлых вонючих комми-памятник поставить!!!
Ирина
Путин -не государственник ,у него нет мышления государственника ,он не руководитель ,руководи он любым предприятием , как он руководит Россией ,оно давно бы развалилось и обанкротилось . Он даже не бизнесмен ,а страна -это большой бизнес ,и каждый бизнесмен знает ,что деньги надо не прятать в "кубышку ", а пускать на развитие ,модернизацию бизнеса .
Sergiy Che
Ну конечно - тупорылая Ирина лучче сидя на диванце "знает как державами управлять"!))) Как в той старой, но точной шутке народной: - "как жаль, что все кто лучше знает как правильно править страной, уже трудоустроены парикмахершами и таксистами".....))) И нытьё "Стяпановны с пустым жалудком" напукавшей "пОучение президенту" выше веселит как и прежде - НУ ЕСЛИ ТЫ ТАК ОГОЛОДАЛА, ШО ЖЕЛУДОК У ТЕБЯ ПУСТ И ВОТ-ВОТ С ГОЛОДУХИ ПОМРЁШЬ, ЧТО ЖЕ ТЫ ДУРА ИЗ ИНТЕРНЕТА НЕ ВЫЛАЗЯ ГЛУПОСТИ ХНЫКАЛКИ ТУПОЙ ТУТ ПИШЕШЬ, МОЖЕТ ЛЕНИВУЮ СРАКУ ПОРА ПОДНЯТЬ И ПОЙТИ ПОДРАБОТАТЬ, НЕ?? ПОУЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЛЕГЧЕ?)))
Natalia Nikonorova
Правильно вы пишете. Я в таком ключе отвечать не могу.
Sergiy Che
Ничё - я тут за всех скромных и высоковоспитанных людей отвечу этой своре всегда!! Надо же кому то им в единственно им понятной, их уровня, манере отвечать....)))
Natalia Nikonorova
Спасибо. Я девушка немолодая скромная и не агрессивная.
Natalia Nikonorova
Это ж надо таких глупостей наговорить. На данный момент он единственный государственник. За это его уважаю безмерно. А насчет бизнеса. Вполне мог бы отхватить себе кусок и не маленький, когда у нас еще в Питере был. Но не стал, потому что за державу обидно. Строить ее надо, что он и делает 20 лет.
Александр Павлов
Дело №144128 вам не о чем не говорит? Так что "безмерно" лучше не надо.
валерий двойнишников
Дружище, твой противный лай, сквозь кариесный смрад гниющих зубов с перегаром дешевого самогона Противен!
АЛИСАbloger
mark kapustin
Ха-ха
саша дмитренко
она не хуже маразматика дедушки зю)))
саша дмитренко
двойнишка-пидоришка
саша дмитренко
или давят диван))) и скулят о несчастном русском народе
valera48 щербаков
Мне кажется что эту даму не надолго выпускают на волю после лечения в известном учреждении. Но когда она, не успев переступить порог своей квартиры, то у нее вновь все симптомы психического заболевания восстанавливаются. И причина болезни лично Путин и никто другой. Он же враг коммунистов. Ей трудно объяснить, что врагами коммунистов являются сами коммунисты, вспомнив сколько за годы нахождения их у власти нашли врагов в своей партии. И их нынешние действия являются наилучшим подтверждением моих слов.
Александр Павлов
Отмени президент пенсионную реформу,-ой сколько еще годиков можно будет спокойно народу голову дурить!
Sergiy Che
Ну дурить голову эт к вашей либерастне и популистам КПРФным - а наш президент и после пенсионной реформы поддержки своего народа не лишился, что бы ваша либерасто-коммунякнутая свора не пыталась врать в интернетиках...)))
Александр Павлов
Ты чего-то попутал, милок. "Ваш" президент это и есть та самая крыша для либерастной своры. А свой "народ" для него это его ближайшее окружение. Так что не обольщайся, причисляя себя к "его народу".
валерий двойнишников
Да он навеселе, вот и гонит пургу!
novichokspb waisman
На " лапша только с ушей свисает, а в рот не попадает"- автор считает, что у него лапша не застревает, а оно то на самом деле не так: лапшу свою он не обозревает, непредрасположенность к объективу она ему мешает, и он это своими буквочками демонстрирует-обнажает. К сожалению, быть не идиотами всем не прикажешь. И автор - не исклювение.
Ингерман Ланская
камуноидной либердой от этой хрени несёт
Mike Mike
"Самое обидное, что на самый высокий уровень жизни России надо всего 10-15 лет. " Аффтор либо полный мудак, либо откровенный клоун-3,14здобол!))))
валерий двойнишников
Микола, Mike Mike дружище, очухался. Расскажи, как вас поколотили на слете заднеприводнызх в Новосибирске. А я предупреждал тебя тупорылого, меняй ориентацию...не послушал-по едалу получил...Надумаешь написать, можно в личку.
саша дмитренко
двойнишка пидоришка
valera48 щербаков
А ты что тоже в этом мероприятии лично участвовал как делегат от заднеприводных не дружище.
Валерий Алексеев
Путин дай-дай-дай. А мы клац-клац-клац.
валерий двойнишников
Путин принял Россию с морковкой по 6 рублей, а сейчас она по 50-80...Но вы держитесь.
Валерий Алексеев
Средняя стоимость морковки: 18-26 рублей за килограмм; Желтая: 18-28 руб за 1 кг; Красная: 18-23 руб/кг; Белая: 39-47 руб/кг; Фиолетовая: 90-105 руб/кг; Салат Корейская морковка: 125-140 р/кг; Сушеная: 140-160 руб/кг; Семена для рассады: 35-45 руб за пачку. / Голова у Вас в порядке? А ноги идут?
валерий двойнишников
Сынок думать надо шире, а смотреть глубже...и лезь к дядям, малец))
Валерий Алексеев
Мальцу уже за 70, дебил.
valera48 щербаков
А как тебе это. Мне в 2005 году назначили пенсию в размере 2999 руб., а теперь она у меня в 9 раз больше. Вот поэтому я и держусь.
valera48 щербаков
Оно и видно как ты думаешь шире и смотришь глубже. Ты на цыферки взгляни.Я если у тебя пенсия не того, то это уже твои проблемы. Кто заботился о воей пенсии, тот пахал, а ты похоже на рынке всякой всячиной подторговывал, в том числе и морковкой, украденной тобой на соседском участке. Вон как в ценах разбираешься. Ждемс что ты снова высмотрещь в глубине и каккая широкая мысль прийдет в твою голову снова.
валерий двойнишников
Алексей, свидомый, вот скажи, много русских, российских пользователей по вашим украинским сайтам лазают? Ну, а ты свiнко, какого хрена к нам приперся?!
валерий двойнишников
У нас сейчас какая то дикая смесь общественно-политической формации-дикого капитализма, дремучего феодализма и некоего сообщества живущего по "понятиям". И вот этот коктель действительно не имеет аналогов в мире.
валерий двойнишников
Ночной кошмар, по поводу "глыбы" Наводворской полностью согласен! Помойка она, одному свидомому Алексею по душе!
саша дмитренко
помойкой от тебя воняет,двойниша пидоришка
Алексей Сафронов
Ничего удивительного, ведь вместо того чтоб высраться в специальном помещении, полоумная баба решила это сделать прилюдно! Позорище и не более🤪
валерий двойнишников
Не даром эту "глыбу" в СССР в психушки держали.
Надежда
автор - Степановна: пенсия или жизнь, всё троллишь, мерзавка!?(
Сергей Микульский
Рекоменд
Леонид
Справедливость должна быть. А все остальное ...производное от нее.
mark kapustin
Николай Зайчиков
права автор.
евгений начис
Степановна хлеба и зрелищ просил римский плебс. Возьми учебник истории за 5 класс,как раз по твоему уму. Деменция в разгаре!
саша дмитренко
сайтик в своем стиле)))) ненависть к россии и правительству,,,

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