Подсказываю Президенту главный козырь, чтобы удержаться у власти

Медвежий уголПолитикаПодсказываю Президенту главный козырь, чтобы удержаться у власти автор - Степановна: пенсия или жизнь Президенту подсказывать трудно, ибо он у нас наимудрейший, к тому же - историк.Вернуться к статье7217НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БраунОчередной бред от СтЯпановны. В психушке опять день открытых дверей.Руслан ТехажевОтдыхает психушка, распустив пациентов по домам!Сергей СычевИнтересная логика: смотришь телевизор и начинает опустошаться голова... наоборот же - приходит новая информация, может, ненужная... Анализировать же уметь нужно!Андрей БедныйА сейчас не учат анализировать и думать.Ингерман Ланскаякакая печалька для тупых - их не учат думатьАндрей БедныйАга, до сих пор не понимаю почему учителя иногда орут на учеников - смысл орать? Он тупой, а не глухой )))АШАнатолий Шадрин«Голодные» раз’ехались в очередной раз по Турциям, Египтам и местным курортам, не успели ещё выходные об’явить. Ни билетов, ни номеров в гостиницах не осталось. Наверное сэкономили на пустых желудках, недоедая.OlegusЧитая, такое сразу приходит на ум поговорка: "Каждый суслик - агроном!" У автора на лицо признаки нарциссического расстройства. Сейчас вот он начал давать советы Президенту, так не далеко и до палаты №6. Вопрос к автору, если вы такой умный, то почему не в совете директоров Газпрома?Елена ТихомироваПолностью согласна с автором.То что происходит многим понятно и лапша слетает с ушей , медленно , но верно. Стыд и позор власть завралась окончательно, преподносят нам все коды , вакцины как благо. Геноцид в стране цветет пышным цветом. Это мое мнение .Страна , победившая фашизм .Мне стыдно перед дедом , погибшим под Ленинградом....Ингерман ЛанскаяБольшинство Народа работает. и только камуно-либероидная сволочь шастает по нету и несёт хрень про съеденных ёжиков и нищее население на тойотах и бумерах...ВДвалерий двойнишников100% поддерживаю!АлексейСтепановна и впрямь доширак не кушает.............геркулесом питается-к ушам не прилипает и мозгов не добавляет.карюкалов вячеславОчередной шедевр.Сергей РоссиНе ври. Всех кроме Сытина давно убрали. Ты еще Новодворскую пририсуйИИринаЗабыли благодетеля либерастов и кремлеботов Путина .карюкалов вячеславЗдесь есть?Сергей РоссиХорошо пошло. Давай еще Василия Шуйского, Марину Мнишек и гетмана Мазепу !карюкалов вячеславА может здесь?Сергей РоссиОтличнокарюкалов вячеславМогу ещё.АлексейНоводворская -это глыба по сравнению с этими шавками.Сергей РоссиДа я тоже могу ))карюкалов вячеславМда.Ночной кошмарГлыба говна...)))АлексейКаждый свои горы покоряет.............Ночной кошмар:)mark kapustinСкорее куча…..саша дмитренкотолько за то что обличала подлых вонючих комми-памятник поставить!!!ИИринаПутин -не государственник ,у него нет мышления государственника ,он не руководитель ,руководи он любым предприятием , как он руководит Россией ,оно давно бы развалилось и обанкротилось . Он даже не бизнесмен ,а страна -это большой бизнес ,и каждый бизнесмен знает ,что деньги надо не прятать в "кубышку ", а пускать на развитие ,модернизацию бизнеса .Sergiy CheНу конечно - тупорылая Ирина лучче сидя на диванце "знает как державами управлять"!))) Как в той старой, но точной шутке народной: - "как жаль, что все кто лучше знает как правильно править страной, уже трудоустроены парикмахершами и таксистами".....))) И нытьё "Стяпановны с пустым жалудком" напукавшей "пОучение президенту" выше веселит как и прежде - НУ ЕСЛИ ТЫ ТАК ОГОЛОДАЛА, ШО ЖЕЛУДОК У ТЕБЯ ПУСТ И ВОТ-ВОТ С ГОЛОДУХИ ПОМРЁШЬ, ЧТО ЖЕ ТЫ ДУРА ИЗ ИНТЕРНЕТА НЕ ВЫЛАЗЯ ГЛУПОСТИ ХНЫКАЛКИ ТУПОЙ ТУТ ПИШЕШЬ, МОЖЕТ ЛЕНИВУЮ СРАКУ ПОРА ПОДНЯТЬ И ПОЙТИ ПОДРАБОТАТЬ, НЕ?? ПОУЧАТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЛЕГЧЕ?)))Natalia NikonorovaПравильно вы пишете. Я в таком ключе отвечать не могу.Sergiy CheНичё - я тут за всех скромных и высоковоспитанных людей отвечу этой своре всегда!! Надо же кому то им в единственно им понятной, их уровня, манере отвечать....)))Natalia NikonorovaСпасибо. Я девушка немолодая скромная и не агрессивная.Natalia NikonorovaЭто ж надо таких глупостей наговорить. На данный момент он единственный государственник. За это его уважаю безмерно. А насчет бизнеса. Вполне мог бы отхватить себе кусок и не маленький, когда у нас еще в Питере был. Но не стал, потому что за державу обидно. Строить ее надо, что он и делает 20 лет.Александр ПавловДело №144128 вам не о чем не говорит? Так что "безмерно" лучше не надо.ВДвалерий двойнишниковДружище, твой противный лай, сквозь кариесный смрад гниющих зубов с перегаром дешевого самогона Противен!АЛИСАblogermark kapustinХа-хасаша дмитренкоона не хуже маразматика дедушки зю)))саша дмитренкодвойнишка-пидоришкасаша дмитренкоили давят диван))) и скулят о несчастном русском народеVЩvalera48 щербаковМне кажется что эту даму не надолго выпускают на волю после лечения в известном учреждении. Но когда она, не успев переступить порог своей квартиры, то у нее вновь все симптомы психического заболевания восстанавливаются. И причина болезни лично Путин и никто другой. Он же враг коммунистов. Ей трудно объяснить, что врагами коммунистов являются сами коммунисты, вспомнив сколько за годы нахождения их у власти нашли врагов в своей партии. И их нынешние действия являются наилучшим подтверждением моих слов.Александр ПавловОтмени президент пенсионную реформу,-ой сколько еще годиков можно будет спокойно народу голову дурить!Sergiy CheНу дурить голову эт к вашей либерастне и популистам КПРФным - а наш президент и после пенсионной реформы поддержки своего народа не лишился, что бы ваша либерасто-коммунякнутая свора не пыталась врать в интернетиках...)))Александр ПавловТы чего-то попутал, милок. "Ваш" президент это и есть та самая крыша для либерастной своры. А свой "народ" для него это его ближайшее окружение. Так что не обольщайся, причисляя себя к "его народу".ВДвалерий двойнишниковДа он навеселе, вот и гонит пургу!NWnovichokspb waismanНа " лапша только с ушей свисает, а в рот не попадает"- автор считает, что у него лапша не застревает, а оно то на самом деле не так: лапшу свою он не обозревает, непредрасположенность к объективу она ему мешает, и он это своими буквочками демонстрирует-обнажает. К сожалению, быть не идиотами всем не прикажешь. И автор - не исклювение.Ингерман Ланскаякамуноидной либердой от этой хрени несётMike Mike"Самое обидное, что на самый высокий уровень жизни России надо всего 10-15 лет. " Аффтор либо полный мудак, либо откровенный клоун-3,14здобол!))))ВДвалерий двойнишниковМикола, Mike Mike дружище, очухался. Расскажи, как вас поколотили на слете заднеприводнызх в Новосибирске. А я предупреждал тебя тупорылого, меняй ориентацию...не послушал-по едалу получил...Надумаешь написать, можно в личку.саша дмитренкодвойнишка пидоришкаVЩvalera48 щербаковА ты что тоже в этом мероприятии лично участвовал как делегат от заднеприводных не дружище.Валерий АлексеевПутин дай-дай-дай. А мы клац-клац-клац.ВДвалерий двойнишниковПутин принял Россию с морковкой по 6 рублей, а сейчас она по 50-80...Но вы держитесь.Валерий АлексеевСредняя стоимость морковки: 18-26 рублей за килограмм; Желтая: 18-28 руб за 1 кг; Красная: 18-23 руб/кг; Белая: 39-47 руб/кг; Фиолетовая: 90-105 руб/кг; Салат Корейская морковка: 125-140 р/кг; Сушеная: 140-160 руб/кг; Семена для рассады: 35-45 руб за пачку. / Голова у Вас в порядке? А ноги идут?ВДвалерий двойнишниковСынок думать надо шире, а смотреть глубже...и лезь к дядям, малец))Валерий АлексеевМальцу уже за 70, дебил.VЩvalera48 щербаковА как тебе это. Мне в 2005 году назначили пенсию в размере 2999 руб., а теперь она у меня в 9 раз больше. Вот поэтому я и держусь.VЩvalera48 щербаковОно и видно как ты думаешь шире и смотришь глубже. Ты на цыферки взгляни.Я если у тебя пенсия не того, то это уже твои проблемы. Кто заботился о воей пенсии, тот пахал, а ты похоже на рынке всякой всячиной подторговывал, в том числе и морковкой, украденной тобой на соседском участке. Вон как в ценах разбираешься. Ждемс что ты снова высмотрещь в глубине и каккая широкая мысль прийдет в твою голову снова.ВДвалерий двойнишниковАлексей, свидомый, вот скажи, много русских, российских пользователей по вашим украинским сайтам лазают? Ну, а ты свiнко, какого хрена к нам приперся?!ВДвалерий двойнишниковУ нас сейчас какая то дикая смесь общественно-политической формации-дикого капитализма, дремучего феодализма и некоего сообщества живущего по "понятиям". И вот этот коктель действительно не имеет аналогов в мире.ВДвалерий двойнишниковНочной кошмар, по поводу "глыбы" Наводворской полностью согласен! Помойка она, одному свидомому Алексею по душе!саша дмитренкопомойкой от тебя воняет,двойниша пидоришкаАлексей СафроновНичего удивительного, ведь вместо того чтоб высраться в специальном помещении, полоумная баба решила это сделать прилюдно! Позорище и не более🤪ВДвалерий двойнишниковНе даром эту "глыбу" в СССР в психушки держали.Надеждаавтор - Степановна: пенсия или жизнь, всё троллишь, мерзавка!?(Сергей МикульскийРекомендЛеонидСправедливость должна быть. А все остальное ...производное от нее.mark kapustinНиколай Зайчиковправа автор.ЕНевгений начисСтепановна хлеба и зрелищ просил римский плебс. Возьми учебник истории за 5 класс,как раз по твоему уму. Деменция в разгаре!саша дмитренкосайтик в своем стиле)))) ненависть к россии и правительству,,,Комментировать
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