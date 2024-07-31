Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей заключившим контракт с 1 августа

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о выплате в размере 400 тысяч рублей военным, которые заключат контракт на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до конца года.
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