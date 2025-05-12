Денис Паслер призвал свердловчан активнее голосовать за благоустройство парков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области призвал свердловчан активнее голосовать за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».
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