В Ростокине пройдёт традиционная «Февроньевская ярмарка»

13 сентября в Ростокине состоится традиционная «Февроньевская ярмарка». Праздник пройдёт на территории храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла по адресу: улица Малахитовая, дом 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Траву после покос...
- И Основатель холдин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым