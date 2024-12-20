Проигрышная история: военные эксперты объяснили, почему Запад боится дуэли с «Орешником»

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал предложение Владимира Путина провести эксперимент, который мог бы продемонстрировать, способны ли западные системы ПВО остановить новую российскую ракету «Орешник».
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