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Царьград

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Депутат Дмитрук призвал завершить конфликт любыми способами

Депутат Дмитрук призвал завершить конфликт любыми способами

Депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале призвал власти Украины искать способы завершить конфликт мирным путем.

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