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Радимов о сборной: «Карпин сказал: «Самое сложное, что ты не готовишься ни к чему». Как мотивировать, когда на горизонте нет ни Евро, ни ЧМ?»

Радимов о сборной: «Карпин сказал: «Самое сложное, что ты не готовишься ни к чему». Как мотивировать, когда на горизонте нет ни Евро, ни ЧМ?»

Завтра сборная России проведет товарищеский матч против Кубы. «Мы с Карпиным встречались, и он сказал: «Самое сложное в том, что ты не готовишься ни к чему».

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