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Кейн после 1:1 с Северной Македонией: «От нас ждали победы 5:0 или 6:0, но соперник выбил Италию в стыках ЧМ. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отбор»

Кейн после 1:1 с Северной Македонией: «От нас ждали победы 5:0 или 6:0, но соперник выбил Италию в стыках ЧМ. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отбор»

В заключительном матче группового этапа Англия на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). Сборная Англии возглавила группу, набрав 20 очков.

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