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Нарышкин: Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев

Нарышкин: Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев

Москва ждала обмена заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО год и семь месяцев. Соответствующее заявление сделал директор отечественной Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, информирует РИА Новости.

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