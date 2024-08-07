Нарышкин: Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев

Москва ждала обмена заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО год и семь месяцев. Соответствующее заявление сделал директор отечественной Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, информирует РИА Новости.
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