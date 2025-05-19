Памятник погибшим в ВОВ раненым хотят отремонтировать в Барнауле

На работы планируется потратить 4,3 млн рублей Специализированная похоронная служба Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует "Памятник воинам, погибшим от ран" на Булыгинско-Кировском кладбище (ул.
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