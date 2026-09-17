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Царьград

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В Челябинской области во время заправки загорелся автомобиль

В Челябинской области во время заправки загорелся автомобиль

Инцидент случился на АЗС "Башнефть", расположенной в районе поселка Строителей в Миассе. В четверг, 17 сентября, на автозаправочной станции в Миассе произошло возгорание, пишет 74.

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