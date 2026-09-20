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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Кормье раскритиковал Стивсона за уход из клетки после поражения от Шарафа: «Стой там и получай по заслугам. Я стоял и плакал»

Комментатор UFC Даниэль Кормье раскритиковал Гейбла Стивсона , который не стал дожидаться объявление победителя после поражения в бою с Шоном Шарафом на UFC 331 и ушел из клетки.

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