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"Все гремит и разлетается": новая беда в крупном районе сейчас распугивает людей (кадры)

"Все гремит и разлетается": новая беда в крупном районе сейчас распугивает людей (кадры)

Жители Приморья рассказали о новой беде в крупном районе, которая прямо сейчас распугивает людей. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) очевидцы уточнили, что в поселке Сибирцево поднялся сильный ветер, которые уже срывает кровлю с крыш.

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