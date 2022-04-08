"Все гремит и разлетается": новая беда в крупном районе сейчас распугивает людей (кадры)

Жители Приморья рассказали о новой беде в крупном районе, которая прямо сейчас распугивает людей. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) очевидцы уточнили, что в поселке Сибирцево поднялся сильный ветер, которые уже срывает кровлю с крыш.