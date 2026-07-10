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Нижегородская правда

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Четыре речных судна заложили на СК ГК «Р‑Флот» в Нижегородской области

Четыре речных судна заложили на СК ГК «Р‑Флот» в Нижегородской области

На производственной площадке ГК «Р‑Флот» в Богородском округе Нижегородской области состоялась торжественная закладка четырех судов: судна-нефтесборщика проекта ROS2406, несамоходной баржи-площадки проекта RBD2808, буксира-толкача проекта RPT2507 и несамоходной трюмной баржи проекта RHB2007NS.

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