Четыре речных судна заложили на СК ГК «Р‑Флот» в Нижегородской области

На производственной площадке ГК «Р‑Флот» в Богородском округе Нижегородской области состоялась торжественная закладка четырех судов: судна-нефтесборщика проекта ROS2406, несамоходной баржи-площадки проекта RBD2808, буксира-толкача проекта RPT2507 и несамоходной трюмной баржи проекта RHB2007NS.
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