"Ведомости": сборы "Мастера и Маргариты" в РФ превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" в РФ превысили 2 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости". Это первый фильм с возрастным рейтингом "18+", который смог преодолеть отметку в 2 млрд рублей сборов в российском прокате и 11-м фильмом, который смог достичь таких сборов за всю историю киноиндустрии в РФ.
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