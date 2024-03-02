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"Ведомости": сборы "Мастера и Маргариты" в РФ превысили 2 млрд рублей

"Ведомости": сборы "Мастера и Маргариты" в РФ превысили 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма "Мастер и Маргарита" в РФ превысили 2 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости". Это первый фильм с возрастным рейтингом "18+", который смог преодолеть отметку в 2 млрд рублей сборов в российском прокате и 11-м фильмом, который смог достичь таких сборов за всю историю киноиндустрии в РФ.

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