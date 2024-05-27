"Абсолютный трудоголик". Песков рассказал, во сколько Путин заканчивает рабочий день

График у президент очень плотный, отметил его пресс-секретарь Президент России Владимир Путин ежедневно заканчивает рабочий день далеко за полночь, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
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