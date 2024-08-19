🇷🇺 Сегодня в России отмечается День мотострелковых войск. Поздравляем всех, кто причастен к этому празднику: кто служил, служит и находится на передовой.
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🇷🇺 Сегодня в России отмечается День мотострелковых войск. Поздравляем всех, кто причастен к этому празднику: кто служил, служит и находится на передовой.