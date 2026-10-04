Илон Маск ясалма интеллектны суперинтеллект дип атарга чакырды

Америка эшмәкәре Илон Маск ясалма интеллект исемен үзгәртү өчен чыгыш ясады. Аның фикеренчә, ясалма интеллектны гадәти кыскарту урынына «суперинтеллект» тамгасын кулланырга кирәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым