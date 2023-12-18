В ГД предложили освободить от выплаты кредита бывших жен погибших бойцов СВО

В Госдуме предложили внести в закон изменения, которые прекратят кредитные обязательства для бывших супругов погибших участников спецоперации, если они были созаемщиками и у них остались общие несовершеннолетние дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии