Порт, который перестал быть тихой гаванью

27 июля у берегов Одессы затонул турецкий сухогруз Golden Leo — первая полная потеря торгового судна в июльской кампании ВС России по украинским портам, которая за две недели увела в Констанцу флот Maersk, остановила подачу вагонов к причалам и превратила «давление» на Одессу в работающую блокировку без единого объявления.