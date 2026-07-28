Порт, который перестал быть тихой гаванью

27 июля у берегов Одессы затонул турецкий сухогруз Golden Leo — первая полная потеря торгового судна в июльской кампании ВС России по украинским портам, которая за две недели увела в Констанцу флот Maersk, остановила подачу вагонов к причалам и превратила «давление» на Одессу в работающую блокировку без единого объявления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии