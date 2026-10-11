Назван размер МРОТ в 2027 году

Главное в тезисах: Целевой ориентир: с 1 января 2027 года МРОТ в России может составить 28 935 рублей в месяц — на 6,8% выше текущего уровня.
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