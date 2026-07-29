Лавров: никто не смеет советовать России, как жить

Министр иностранных дел РФ и лидер предвыборного списка «Единой России» Сергей Лавров в интервью генеральному директору ФГУП «ИТАР-ТАСС» Андрею Кондрашову изложил ключевые элементы национальных интересов страны на внешней арене.
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