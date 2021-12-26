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Абзал Бейсебеков: «Летом на меня с предложением выходил греческий «Олимпиакос»

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Абзал Бейсебеков в рамках YouTube-подкаста Nursultan Qurman рассказал о интересе греческого «Олимпиакоса» к игроку в этом сезоне.

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