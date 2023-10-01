В Самарской области в отношении пьяного мотоциклиста возбудили уголовное дело

Мужчину уже ранее лишали права на управление транспортным средством.Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, еще в августе сотрудники ГИБДД остановили на территории Клявлинского района 46-летнего мужчину, который ехал на мопеде без шлема.
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