Ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского Университета Ангелина Сулейманова рассказала о важности вакцинации для взрослых русских, включая прививки от дифтерии, столбняка, гепатита B, краснухи и кори.
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Бред. почему только русских?