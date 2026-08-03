Заместитель председателя Костромской областной Думы Владимир Комиссаров поблагодарил Губернатора Ситникова за поддержку программы ремонта дворов

В этом году в рамках Народной программы в Костроме приведут в порядок 107 дворовых территорий.В Костроме продолжается реализация муниципальной программы по ремонту дворовых территорий, которая второй год подряд финансируется из городского бюджета.
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